Đừng ghen tuông với "đối tượng đặc biệt" nếu muốn gia đình thuận hòa

Trong cuộc sống hôn nhân tồn tại một số "đối tượng" mà người phụ nữ nên nhường nhịn, không thể ghen mà còn phải lấy lòng.





Có yêu thương mới có ghen tuông, đó là điều mà bất cứ cặp đôi nào cũng hiểu. Tuy nhiên, ghen cũng cần có "nghệ thuật", đúng người và đúng chỗ. Nếu ghen tuông mù quáng không những không giữ được chồng mà còn khiến gia đình xào xáo, tan vỡ.



Một số đối tượng mà bạn rất nên nhẫn nhịn và cư xử khéo léo trong từng trường hợp mới giúp mối quan hệ thêm thuận hòa, đó chính là mẹ chồng.





Đừng nên ghen tuông với chính mẹ chồng sẽ khiến gia đình căng thẳng hơn. Ảnh: T. L.





Sau khi cưới nhau, mẹ chồng sẽ đóng vai trò như là một người quản lý kiêm giám sát. Bà sẽ liên tục để ý đến lối sống, ý thức của con dâu trong công việc nhà, việc chăm sóc chồng con, vun vén gia đình…



Mẹ chồng là người có khả năng can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của bạn một cách dễ dàng mà không có bất kỳ trở ngại nào, cũng như không quá bận tâm nếu con dâu phật lòng, trái lại, bà còn có thể yêu cầu bạn làm việc này, việc kia mà không thể chối từ.



Và đặc biệt, mẹ chồng có thể giành lấy sự quan tâm và yêu thương của chồng bạn bất cứ thời điểm nào.





Hãy ứng xử khéo léo và yêu thương mẹ chồng để bà trở thành đồng minh đắc lực.





Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa nay không phải lúc nào cũng hữu hảo, nhất là khi mẹ chồng luôn coi con trai là tất cả mọi thứ, không muốn con tự lập hay vất vả.



Nếu như bạn may mắn lấy được một người đàn ông tốt thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn khi người chồng của bạn có thể cân bằng được sự yêu thương dành cho bạn với mẹ chồng. Nhưng nếu bạn không may mà lấy phải người chồng chỉ quen "bám váy" mẹ thì hãy xác định rằng, sẽ khó nương tựa được vào chồng.



Tuy vậy, để mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu êm đẹp không phải là quá khó. Nếu nàng dâu là người nhẫn nhịn, khéo léo, quan tâm đến mẹ chồng đúng lúc, thậm chí mọi quyết định quan trọng nên nhờ bà tư vấn sẽ là điểm "mấu chốt" để lấy lòng mẹ chồng.



Hãy vừa cố gắng là con vừa là bạn tâm giao của mẹ chồng thì mọi việc tưởng chừng sẽ rất khó lại trở nên dễ dàng hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.

Theo Lê Hương (LĐO)