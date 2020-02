Công an vào cuộc vụ mẹ bạo hành con ruột tại Bình Dương

Qua làm việc, chị T khai nhận, do trước đó buồn bực chuyện gia đình với cha mẹ ruột khi nghĩ ông bà đòi lại dây chuyền trước đó đã tặng cháu.

Hôm nay (1/2), ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận, người phụ nữ hành hạ bé trai dã man trong video lan truyền trên mạng xã hội là hai mẹ con. Địa phương đã làm việc với người phụ nữ này để làm rõ vụ việc và lập biên bản chuyển Công an thành phố Thủ Dầu Một thụ lý.

Bé T bị mẹ dùng dây thừng cột cổ, đánh dã man (ảnh cắt từ video lan truyền mạng xã hội)

Người phụ nữ hành hạ trẻ em trong video lan truyền mạng xã hội những ngày qua là N.T.T.T (31 tuổi, ngụ Bình Dương). Cháu bé bị đánh là H.Q.T (4 tuổi, con ruột của chị T). Vụ việc bé trai bị đánh đập xảy ra vào ngày 26/1 trong một căn nhà thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Theo như đoạn video, bé T bị chính mẹ ruột dùng sợi dây buộc vào cổ kéo lê trên nền nhà. Sau đó, T còn bị mẹ tát liên tục vào mặt, đầu, khiến bé đau khóc thét.

Qua làm việc, chị T khai nhận, do trước đó buồn bực chuyện gia đình với cha mẹ ruột. Cụ thể, bố mẹ chị T cho con trai chị sợi dây chuyền đeo đi chơi Tết. Sau đó, bố mẹ chị nói khi cháu đi học thì đưa lại cho ông bà giữ kẻo mất. Chị T nghĩ ông bà đòi lại nên buồn cùng với việc giận con mình quậy phá đồ đạc nên đã đánh con.

Lãnh đạo phường Hòa Phú đã đến thăm, tặng quà cho bé T.

Qua làm việc, công an phường tiếp nhận thông tin trước đó chị T nhiều lần đánh con. Hành vi của chị T có dấu hiệu phạm vào tội "ngược đãi" hoặc "hành hạ con mình" theo điều 185 Bộ Luật hình sự. Hiện Công an phường Hòa Phú đã làm phiếu chuyển lên công an thành phố Thủ Dầu Một thụ lý giải quyết theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Ân cho biết thêm, bé T đã được ông bà ngoại đưa đi kiểm tra sức khỏe và may mắn không bị thương. Hiện bé đang ở với ông bà ngoại tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo phường Hòa Phú đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho bé.