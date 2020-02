Bắt người cha bạo hành con ruột 4 tháng tuổi đến xuất huyết não, gãy chân

Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt giam người cha bạo hành con ruột 4 tháng tuổi đến xuất huyết não, gãy chân.

Chiều 11-2, Công an quận 9, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Minh Tiến (24 tuổi; ngụ phường Long Phước, quận 9) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tiến là người cha đã bạo hành cháu C.M.K. (4 tháng tuổi, con ruột của Tiến) đến xuất huyết não, gãy chân... khiến dư luận phẫn nộ.

Cháu K. đang điều trị tại bệnh viện

Công an xác định cháu K. bị Tiến đánh đập dẫn đến chấn thương phần mềm, xuất huyết não, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng, gãy 2 chân... Cháu K. bị thương tích đến 37% và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 2 giờ ngày 3-2, bà Lê Thị Lệ (bà ngoại chị T. (21 tuổi, tạm trú phường Trường Thạnh, quận 9) là mẹ cháu K.) mang cháu K. đến cho ông nội trông. Sau đó, bà Lệ đưa cháu K. cho Tiến giữ rồi đi về.

Đến 0 giờ ngày 4-2, ông Châu Minh Hiếu (cha của Tiến) phát hiện cháu K. bị thương khắp người nên cùng Tiến đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Khoảng 10 giờ sáng 4-2, chị T. đi làm về nghe tin con bị thương liền chạy đến bệnh viện chăm sóc.

Đến bệnh viện, chị T. thấy Tiến liền hỏi thì y chỉ nói cháu K. bị té từ trên võng xuống đất bị thương. Nghi ngờ Tiến bạo hành con ruột, chị T. cùng gia đình đã trình báo công an. Quá trình điều tra, công an xác định Tiến chính là người trực tiếp bạo hành con ruột đến thương tích 37%. Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giữ Tiến để phục vụ điều tra.

Chị T., kể Tiến là đối tượng nghiện ma tuý và từng được gia đình vận động đi cai nghiện năm 2016. Đến năm 2018, Tiến về chung sống như vợ chồng với chị T.

Lúc mang thai cháu K., chị T. liên tục bị Tiến chửi bới, đánh đập. Khi cháu K. được 1,5 tháng tuổi cũng bị Tiến bạo hành với lý do "răn dạy con".

Không chịu đựng được người chồng độc ác, chị T. bế cháu K. đến một phòng trọ ở phường Trường Thạnh (quận 9) sống. Tối 3-2, bà Lệ đưa cháu K. về nhà nội trông thì xảy ra chuyện đau lòng như trên.