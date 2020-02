3 mẫu quà tặng Valentine độc đáo giữa mùa dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày Valentin vẫn đến ngày một gần. Tuy có lặng lẽ hơn mọi năm, nhưng không khí của ngày lễ tình nhân không vì thế mà kém phần lãng mạn.





Những câu chúc Valentine 2020 dễ thương nhất



Theo khảo sát của phóng viên, trái ngược với không khí nhộn nhịp những năm trước, thị trường hoa tươi cho dịp 14/2 năm nay trầm lắng hơn nhiều so với mọi năm. Nỗi lo dịch bệnh có thể lây lan qua nguồn hoa nhập khẩu từ Trung Quốc, đã khiến sức mua mặt hàng này xuống thấp.



Dạo qua các shop hoa tươi trên phố Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng (Hà Nội)… có thể dễ dàng nhận thấy không chỉ khách hàng trực tiếp giảm mà ngay cả dịch vụ đặt mua hoa online cũng giảm đến 50% so với cùng kỳ.



Do sức mua chậm, cộng với lo ngại dịch bệnh nên các tiểu thương ở chợ không nhận hoa từ các tỉnh phía Bắc mà chỉ nhận hoa từ Đà Lạt chuyển xuống.



Theo nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng – người có thâm niên cộng tác với nhiều nhà cung cấp hoa có tiếng tại Việt Nam - thì mùa Valentine năm nay sẽ vắng bóng những bó hoa lớn lên tới hàng trăm bông như những năm trước. Thay vào đó sẽ là những bó hoa nhỏ với chỉ 1 đến 3 bông hoa, đa số là hoa hồng được nhập khẩu từ châu Âu.



Ngoài ra, không chỉ tập trung vào hoa tươi, xu hướng quà tặng năm nay sẽ là những hộp quà thiết thực có thể sử dụng được hoặc thưởng thức được, bảo đảm vệ sinh và ít nguy cơ lây lan virus, vi khuẩn.



Dưới đây là 3 mẫu quà tặng được thiết kế bởi Nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng để các bạn trẻ có thể tham khảo.



Trái tim cherry ngọt ngào:





Hai đóa hồng Ecuador rực rỡ nổi bật bên những trái cherry chín mọng và chocolate ngọt ngào.







Điểm độc đáo của mẫu quà tặng này đến từ lớp lót tạo hình từ rễ cây quất cảnh, như những chiếc tổ chim xinh xắn, tượng trưng cho ước mơ về một tổ ấm êm đềm.













.. “Cây quất sống trong môi trường đất pha cát tơi xốp, nên rễ cây có độ mịn và bông rất đẹp mắt. Những ngày sau Tết, cây quất cảnh bị người tiêu dùng vứt bỏ nhiều, tôi muốn tận dụng phần rễ cây đã rửa sạch của những cây quất này để làm chi tiết trang trí, tạo nên vẻ đẹp vừa thân thương, gần gũi mà vẫn ấn tượng,” nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.











Hộp quà vườn địa đàng:







Để phục vụ cho những đối tượng người tiêu dùng thiên về xu hướng lựa chọn các món quà thiết thực, đã có những mẫu hộp quà được trang trí sẵn vô cùng ấn tượng











Các chàng trai, cô gái có thể mua tặng một nửa của mình khăn quàng, ví cầm tay, nước hoa hay bộ mỹ phẩm và kết hợp với hộp quà Vườn địa đàng ấn tượng này. Một đóa hồng bằng giấy ánh vàng bung nở bao xung quanh viên chocolate ngọt ngào. Hai trái táo tượng trưng cho khu vườn bí mật của Adam và Eva, như một lời mời gọi bí ẩn của tình yêu. Có thể nói, hộp quà này ấn tượng đến nỗi người được tặng chắc sẽ không nỡ xé bỏ lớp giấy bọc ngay lập tức





Trái tim chocolate tỏa sáng:







Không phải ngẫu nhiên mà chocolate được chọn là món quà phổ biến nhất trong ngày lễ tình nhân. Nếm một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị chát đắng, ngọt bùi...













Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó. Thay vì nói lời yêu bằng từ ngữ, hãy dành tặng người yêu thương các loại chocolate được mệnh danh là “món quà của thượng đế”. Trong hộp quà hình trái tim này là những bông hồng chocolate trắng được làm hoàn toàn thủ công, kèm theo là một loại kẹo chocolate bất kỳ do bạn tự chọn.







Điểm xuyết vào đó là những bông hồng đỏ rực rỡ và đặc biệt là những sợi đèn led tóc, có thể thắp sáng liên tục 2 ngày nhờ 3 viên pin nhỏ, khiến cả hộp quà sang rực lấp lánh trong đêm tình nhân lãng mạn.





Theo Hoàng Mạnh Thắng (TPO)