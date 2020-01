Đừng dạy con chỉ cần học giỏi là đủ

Nữ sinh chưa bao giờ giặt đồ, nấu ăn nên mẹ phải tìm ô sin phụ giúp



Dân mạng Trung Quốc đang tranh cãi về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái sau khi xuất hiện trường hợp một người mẹ than thở không có thời gian chăm sóc con là sinh viên đại học và phải thuê ô sin.



Một bà mẹ họ Lưu, làm kinh doanh ở thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), đã lên WeChat tìm người giúp việc từ 45 - 52 tuổi, để nấu ăn, dọn dẹp và giặt ủi cho con gái cưng là sinh viên đại học năm nhất.



Người con đang sống tại một căn hộ thuê gần trường, theo trang PearVideo. Theo bà Lưu, con gái bà chưa bao giờ làm công việc nhà, nhưng hai vợ chồng quá bận bịu để có thể chăm sóc con hằng ngày. “Có rất nhiều trường hợp tương tự ở trường con gái tôi (cha mẹ thuê ô sin phụ con cái)”, bà Lưu chia sẻ.



Bản tin video trên đã thu được hơn 6 triệu lượt xem, cùng đủ loại bình luận từ cộng đồng mạng.

Có người bình rằng “sao cũng được, miễn không ảnh hưởng đến người khác”, nhưng cũng có ý kiến “cha mẹ nên để con cái trưởng thành, chứ không phải cứ chiều theo ý muốn quá đáng của chúng”. “Người con chẳng khác nào một đứa bé lớn xác (buộc cha mẹ phải chăm bẵm)”, một người bình luận.



Theo một cuộc khảo sát do The Beijing News công bố hôm 5.1, 32% trong số 7.600 người được hỏi cho rằng người trưởng thành nên biết làm công việc nhà và chăm sóc nhà cửa của chính mình.

Phi Yến