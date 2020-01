12 điều người Châu Á thường làm để gặp may mắn đầu năm mới

Người Châu Á, trong dịp Tết Nguyên đán, thường tuân theo một số "quy tắc" để mong năm mới mọi sự tốt lành, an yên. Trên thực tế, một số quy tắc không còn phù hợp với bối cảnh hiện đại.

Một số quan niệm mà người Châu Á thường tuân theo trong dịp Tết Nguyên đán để may mắn cả năm. Ảnh: AO.

1. Tránh đồ màu đen và trắng

Tết Nguyên đán là dịp cho màu sắc và tất cả mọi thứ tươi sáng, đặc biệt là màu đỏ. Trong khi đó, đồ màu đen và trắng theo truyền thống có liên quan đến tang tóc, vì vậy người Châu Á thường tránh mặc những món đồ này, đặc biệt là vào ngày đầu tiên của năm mới.

2. Không quét nhà cho tới mùng 5 Tết

Người Châu Á thường hoàn thành tất cả việc dọn dẹp trước Tết Nguyên đán. Quét nhà, vứt rác vào ngày đầu năm mới bị xem là quét sạch vận may của gia chủ. Theo Asia One, điểm tích cực của tục này là ít phải làm việc nhà trong dịp nghỉ Tết.

3. Không gội đầu, cắt tóc

Đầu có liên quan tới sự khởi đầu trong tiếng Trung Quốc. Vì thế, bạn không nên gội đầu, cắt tóc trong 2 ngày đầu tiên của năm mới nếu bạn muốn có một khởi đầu tốt.

4. Mở tất cả các cánh cửa trong ngày mùng 1 Tết

Tất cả những gì may mắn và thịnh vượng đều cần phải tìm đường vào nhà, vì vậy hãy mở tất cả các cánh cửa. Điều này cũng tượng trưng cho việc loại bỏ những cái cũ và mở đường cho cái mới.

5. Không đi thăm thú trong ngày mùng 3 Tết

Ngày mùng 3 Tết được xem là ngày xấu. Mọi người thường không ra ngoài thăm thú vào ngày này vì mùng 3 Tết được xem là ngày "Chi Kou Ri" (ngày của miệng đỏ) hay "Chi Gou Ri" (ngày của Chó Đỏ). Theo văn hóa Trung Quốc, "miệng đỏ" là dễ xảy ra cãi vã và đánh lộn.

6. Không giặt quần áo

Việc giặt quần áo vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết bị xem là không hợp lý vì những ngày đó là ngày sinh của Thần Nước (Shuishen). Do đó, người dân Châu Á không muốn làm kinh động tới vị thần này.

7. Không khóc lóc

Cố gắng đừng khóc hoặc khiến những đứa trẻ khóc vào ngày đầu tiên của năm mới. Khóc được xem là mang lại xui xẻo.

8. Làm đồ ăn mang điềm lành mời khách

Một số loại đồ ăn và hoa quả mang ý nghĩa tượng trưng cho phước lành. Ví dụ: Táo - bình an, thông thái; quả mơ khô - vàng, giàu có; mì trường thọ - sống lâu; bánh bao - giàu có; trứng - sự sinh sôi; món cá có cả đầu và đuôi - một năm may mắn và thịnh vượng từ đầu năm tới cuối năm; nho - giàu có, sung túc và sinh sôi; cam - giàu có, may mắn, vàng; đào - cuộc sống khỏe mạnh dài lâu; dứa, bánh dứa - sự giàu có, may mắn; thịt lợn - sức mạnh, sự giàu có, phước lành; gạo nếp - sự gắn kết của gia đình...

Lưu ý không nên mời đậu phụ trong dịp tết vì đậu phụ vì nó có màu trắng và không may mắn cho năm mới.

9. Đặt 9 quả cam trong bếp

9 quả cam được đặt trong nhà bếp hoặc trong phòng khách sẽ mang lại sự may mắn, thịnh vượng. 9 quả cam cũng được cho là giúp ma quỷ sợ hãi, tránh xa nhà ở của gia chủ.

10. Không được lì xì số lẻ

Khi đặt tiền trong bao lì xì, lưu ý hãy dùng số chẵn. Tốt hơn là lì xì bắt đầu hoặc kết thúc bằng số 8 để tăng thêm vận may.

11. Không nấu cháo

Tránh ăn cháo vào các buổi sáng của ngày Tết Nguyên đán. Bởi vì cháo được xem là món ăn của người nghèo. Và chắc chắn không ai muốn bắt đầu một năm với liên tưởng tới nghèo khó.

12. Trang trí bằng nút thắt may mắn

Trang trí nhà cửa bằng những nút thắt may mắn còn được gọi là nút thắt vô tận tượng trưng cho cuộc sống dài lâu, cuộc đời hạnh phúc với nhiều may mắn.