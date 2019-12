Ngỡ ngàng khi biết kẻ trộm hàng chục chỉ vàng là cô con gái

Một gia đình ở tỉnh Quảng Nam thật sự ngỡ ngàng khi công an xác định hung thủ gây ra vụ trộm hàng chục chỉ vàng lại chính là cô con gái.





Ngày 19-12, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ (26 tuổi; ngụ xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Trước đó, ngày 17-12, ông Trần Văn Điện (61 tuổi, ngụ xã Tam Nghĩa) đến công an trình báo gia đình ông bị mất trộm 24 chỉ vàng giấu trong bồ chứa lúa.





Trần Thị Mỹ trộm hàng chục chỉ vàng của ba má dành dụm





Qua điều tra, Công an huyện Núi Thành thấy con gái ông Điện là Trần Thị Mỹ có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mời đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Mỹ khai nhận từ tháng 10-2018, cô vô tình nghe ba nói gia đình có dành dụm được một số vàng cất trong bồ lúa nên đã nảy sinh ý định trộm bán lấy tiền tiêu xài.



Qua theo dõi, Mỹ biết chỗ ông Điện cất chìa khóa bồ lúa nên đã nhiều lần mở bồ lúa lấy trộm vàng. Từ tháng 10-2018 đến lúc bị phát hiện, Mỹ khai đã 11 lần lấy trộm vàng do ba má dành dụm, mỗi lần từ 1 - 2 chỉ. Tại thời điểm bị bắt, công an thu giữ trên người Mỹ 4 triệu đồng và 1 nhẫn vàng 2 chỉ.



Theo Q.Vinh (NLĐO)