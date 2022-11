Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận với ông Lê Tuấn Phong

Sáng 4/11, tại Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận, 40/40 đại biểu tham dự thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Tuấn Phong.



Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên với ông Trần Hữu Thế

Đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)



Sáng 4/11, HĐND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND.



Thực hiện quy định tại Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019), 40/40 đại biểu tham dự kỳ họp thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Tuấn Phong; đồng thời, thống nhất việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng của ông Lê Tuấn Phong.



Tại kỳ họp thứ nhất ngày 16/7/2021, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã bầu ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Tuấn Phong là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng.



Do nhiều lý do khác nhau, ông Lê Tuấn Phong có nguyện vọng thôi giữ các chức vụ. Ngày 26/10/2022, cơ quan có thẩm quyền có Quyết định để ông Lê Tuấn Phong thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 để nghỉ công tác từ ngày 01/11/2022.



Trước đó vào tháng 4/2022, tại Kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận do có vi phạm các quy định của Đảng.



Tháng 7/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác gây hậu quả nghiêm trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)