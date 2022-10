Đại hội chi bộ trực thuộc và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025: Đạt kết quả ấn tượng

(GLO)- Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đặt ra yêu cầu hoàn thành đại hội chậm nhất trong tháng 9-2022; phấn đấu 90% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, trong đó, 60% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đến nay, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đều đạt và vượt chỉ tiêu.





3.492/3.494 chi bộ hoàn thành đại hội



Thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc và các Đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện, tổ chức đại hội chi bộ nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn để thống nhất chỉ tiêu, số lượng trưởng thôn là đảng viên và bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhằm kịp thời nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.



Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu cho biết: “Các chi bộ đã tổ chức đại hội đảm bảo thời gian quy định. Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo số lượng, chất lượng. Các chỉ tiêu được thảo luận, đề ra trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo khách quan, dân chủ”. Đến ngày 15-9, 135/135 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên toàn huyện đã hoàn thành đại hội. Các chỉ tiêu về trưởng thôn là đảng viên và bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đều vượt so với Chỉ thị số 05 đề ra. Cụ thể, toàn huyện có 67/74 trưởng thôn là đảng viên (đạt 90,54%, vượt 0,54% so với chỉ tiêu); 50/74 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (đạt 67,56%, vượt 7,56% so với chỉ tiêu).

Đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Anh Huy



Tương tự, các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy Chư Păh đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn đảm bảo đúng tiến độ. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Trường cho hay: “Đến ngày 30-9, 208/208 chi bộ hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các chi bộ đã có sự chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội theo đúng nội dung, quy trình, đảm bảo thời gian theo hướng dẫn của cấp trên; công tác nhân sự đại hội hầu hết đảm bảo theo đúng định hướng của Đảng ủy cơ sở. Toàn huyện có 86 trưởng thôn là đảng viên (đạt 78,9%); có 77 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (đạt 70,64%, vượt 10,64% so với chỉ tiêu đề ra trong Chỉ thị số 05)”.



Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.492/3.494 chi bộ hoàn thành đại hội, 2 chi bộ chưa hoàn thành đại hội đều ở TP. Pleiku. Ông Dương Văn Quốc-Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Pleiku-cho biết: Lý do là vì 2 chi bộ còn vướng công tác nhân sự. Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy về việc này và dự kiến 2 chi bộ sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 15-10.



Nhất thể hóa 2 chức danh vượt 9,8% so với chỉ tiêu



Đảng bộ phường Tây Sơn là đơn vị duy nhất của TP. Pleiku đã nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố đạt 100%. Ông Nguyễn Thanh Vân-Bí thư Đảng ủy phường-chia sẻ: Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ khu dân cư. Ngay trong nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác nhân sự nhằm tạo đà cho giai đoạn tiếp theo. Cấp ủy các chi bộ thường xuyên quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đến cán bộ, đảng viên. Đến ngày 9-9, 100% chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội và 6/6 chi bộ đã nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố.



Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn cho rằng, chủ trương bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố giúp tiết kiệm được thời gian, tạo sự nhất quán, đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Tuy nhiên, một người đảm nhận cùng lúc 2 chức danh sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Do đó, Đảng ủy tiếp tục phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quan tâm, theo dõi từng chi bộ, tổ dân phố để hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu có.



Được “Dân tin-Đảng cử” nên trong đợt bầu trưởng thôn và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, ông Nay Ky đảm nhận cùng lúc “2 vai” Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bê Tel (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh). Ông Nay Ky bộc bạch: “Thuận lợi là mình giảm bớt được các cuộc họp; trong khi các chủ trương, đường lối, nghị quyết được quán triệt, triển khai thực hiện nhanh hơn, tạo được sự thống nhất cao trong chi ủy, chi bộ. Những vấn đề phát sinh trong dân thì được nắm bắt, trao đổi, thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời”. Ngay sau đại hội, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nay Ky đã chủ động nắm bắt tình hình đảng viên, đời sống người dân trong thôn; rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm... Thôn Bê Tel có 117 hộ dân, trong đó có 103 hộ dân tộc thiểu số, 80% số hộ theo đạo. Chi bộ có 7 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên tại chỗ. Theo ông Nay Ky, khó khăn của thôn hiện nay là công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới và nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đây là những vấn đề mà trong nhiệm kỳ 2022-2025, cấp ủy Chi bộ thôn sẽ tập trung giải pháp tháo gỡ.



Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 25-9, toàn tỉnh có 1.447/1.576 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (đạt 91,81%, vượt 1,81% so với chỉ tiêu đề ra trong Chỉ thị số 05); có 1.100 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (đạt 69,8%, vượt 9,8% so với chỉ tiêu). Nâng cao tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thực hiện chủ trương nhất thể hóa 2 chức danh là giải pháp cần thiết góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả các mặt công tác của hệ thống chính trị cơ sở trong tình hình hiện nay.



ANH HUY