Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

(GLO)- Chiều 31-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 đồng chí, gồm: Trung tá Bùi Đức Thụy-Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Ayun Pa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phú Thiện; điều động và bổ nhiệm Trung tá Lưu Đình Kiều-Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP. Pleiku đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh; điều động Thượng tá Bùi Bá Quát-Phó trưởng Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh đến nhận và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh; điều động Thượng tá Ksor Huy-Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đến nhận và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Hồ sơ Công an tỉnh; điều động Thượng tá Ngô Lam Sơn-Phó trưởng Công an huyện Đak Đoa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hữu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm chúc mừng các đồng chí đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tín nhiệm điều động, bổ nhiệm lần này. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí sau khi nhận nhiệm vụ mới tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, không ngừng học tập, rèn luyện nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy năng lực, sở trường công tác, đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác chỉ đạo đơn vị chủ động nắm tình hình tội phạm, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền địa phương các cấp, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trung tá Lưu Đình Kiều-Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, gương mẫu trong công tác; đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.