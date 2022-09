Tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long: Tận tâm, tận lực, đoàn kết vì sự phát triển tỉnh nhà

* Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:



Chúng tôi rất vui khi đồng chí Trương Hải Long-một cán bộ trẻ có trình độ và năng lực đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Tôi tin tưởng đồng chí sẽ có những sáng tạo, đổi mới, quyết đoán để cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh khắc phục khó khăn, tồn tại và đưa ra được những quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) cũng như một số chương trình hành động về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.



Tôi mong muốn tân Chủ tịch UBND tỉnh dành sự quan tâm nhất định đến vấn đề an sinh xã hội, chính sách người có công và một số chính sách xã hội khác; đặc biệt là có những thay đổi để tạo "điểm sáng" trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm.









* Ông Nguyễn Minh Trưởng-Bí thư Huyện ủy Ia Pa:



Với bề dày kinh nghiệm công tác ở Trung ương và sự ủng hộ rất cao của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này, tôi kỳ vọng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời, tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để giúp tỉnh gặt hái được nhiều thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực.



Gia Lai là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó có hơn 46% dân số là người dân tộc thiểu số. Do đó, tôi mong đồng chí Trương Hải Long trên cương vị mới sẽ đưa ra những chính sách phù hợp, thiết thực nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng khó khăn.







* Mục sư Uyên-Ủy viên Ban Đại diện Tin lành tỉnh, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Kông Brech (xã A Dơk, huyện Đak Đoa):



Cộng đồng bà con giáo dân nói riêng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung rất phấn khởi khi Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trương Hải Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi hy vọng rằng ông Trương Hải Long sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị để làm tốt vai trò của người đứng đầu UBND tỉnh; chung tay xây dựng Gia Lai trở thành một tỉnh phát triển bền vững, năng động, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân.