Ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 19-8, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh.





Tham dự lễ, về phía BHXH Việt Nam có ông Lê Hùng Sơn-Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; ông Lê Hữu Tuấn-Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lý Anh Sang-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo BHXH tỉnh và viên chức, người lao động BHXH Gia Lai.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm của Tổng Giám đốc cho ông Trần Ngọc Tuấn. Ảnh: Như Nguyện



Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm của Tổng Giám đốc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Được biết, ông Trần Ngọc Tuấn (SN 1972), bắt đầu công tác trong ngành BHXH từ năm 1997. Từ một viên chức làm nhiệm vụ công tác thu, qua thời gian trưởng thành là cán bộ quản lý Phòng Nghiệp vụ thu, sau đó, được luân chuyển về làm Giám đốc BHXH huyện Phú Thiện để thâm nhập, nắm bắt thực tế và rèn luyện phấn đấu. Sau thời gian luân chuyển và hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Tuấn được tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc BHXH Gia Lai tin tưởng điều động nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Quản lý thu. Với trách nhiệm Trưởng phòng, ông luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò của người đứng đầu cùng với tập thể Phòng Quản lý Thu nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 xảy ra thời gian qua.



Ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện vươn lên đáp ứng nhiệm vụ của ông Trần Ngọc Tuấn, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và trên cơ sở đề xuất của tập thể Đảng ủy lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai; ngày 25-7-2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1468/QĐ-BHXH về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Ngọc Tuấn-Trưởng phòng Quản lý thu giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai.



Theo đó, ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh sẽ giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý thu và thu nợ; cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); công nghệ thông tin. Ngoài ra, trực tiếp tham gia với các Ban, Tổ … liên quan đến ngành BHXH do UBND TP. Pleiku thành lập; chủ động phối hợp với các đơn vị của Thành ủy, UBND TP. Pleiku để giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố; thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.



Bên cạnh đó, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Ngọc Tuấn trực tiếp phụ trách các phòng: Quản lý thu; Cấp sổ, thẻ, công nghệ thông tin; sinh hoạt Đảng, Công đoàn tại Phòng Quản lý thu và theo dõi, chỉ đạo, trực tiếp phụ trách BHXH các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Pưh, Đức Cơ và thị xã Ayun Pa.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH Gia Lai cho biết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện; tận tâm, tận lực; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí, đồng nghiệp; đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức BHXH tỉnh Gia Lai đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Ngành; thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam.



NHƯ NGUYỆN