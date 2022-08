Ông Phạm Ngọc Ánh giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê nhiệm kỳ 2022-2027

(GLO)- Trong 2 ngày (29 và 30-8), Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) với sự tham gia của 121 đại biểu đại diện cho 1.099 hội viên trong toàn thị xã.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã lần thứ VI, Hội luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã phát huy tiềm năng, huy động mọi nguồn lực giúp hội viên phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ có 5 doanh nghiệp tư nhân được thành lập do hội viên CCB làm chủ (tăng 3 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ); xây dựng được 179 tổ hợp tác, trang trại, gia trại (tăng 111 tổ hợp tác, trang trại, gia trại so với đầu nhiệm kỳ) và 187 hộ kinh doanh dịch vụ (tăng 1 hộ so với đầu nhiệm kỳ).

Hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giúp 957 hộ vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; hỗ trợ cây, con giống cho hộ hội viên nghèo phát triển kinh tế; vận động hội viên chuyển đổi ngành nghề, cải tạo vườn tạp, tích cực trồng rừng, đẩy mạnh chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần trong công tác giảm nghèo bền vững của Hội và địa phương.

Đến tháng 1-2022, theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, toàn Hội chỉ còn 3 hộ CCB nghèo, 4 hộ cận nghèo; 659 hộ khá và giàu (chiếm 65,04%); không còn hộ CCB có nhà tạm, nhà dột nát…

Ban Chấp hành Hội CCB thị xã An Khê nhiệm kỳ 2022-2027 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt tại đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

5 năm qua, các cấp Hội tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, vận động Hội viên CCB và Nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương.

Tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB đã đóng góp hơn 633 triệu đồng, 5.131 ngày công và tự nguyện hiến hơn 4.157 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, công trình công cộng. Hội tham gia phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập 171 hài cốt liệt sĩ; 1 mộ tập thể 107 liệt sĩ về nghĩa trang và xác định 76 thông tin về mộ liệt sĩ. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng-chống tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội”, “Bảo vệ môi trường”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị bão, lũ, thiên tai; phối hợp tuyên truyền vận động công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội phấn đấu 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo phân cấp; 100% hội viên CCB trong độ tuổi lao động, có sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ để có cơ hội tìm việc làm; giảm 3 hộ CCB nghèo, 3 hộ cận nghèo, không để hộ tái nghèo và nhà dột nát, nhà tạm; thành lập 63 tổ “CCB tham gia bảo vệ môi trường”; phát triển trên 85% đối tượng CCB đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội (từ 50-60 hội viên/năm); giáo dục, bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy chi bộ xem xét kết nạp từ 4-5 đảng viên mới/năm...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB thị xã An Khê nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 14 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 8 đồng chí (7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết). Ông Phạm Ngọc Ánh giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022.