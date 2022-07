Các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai: Tập trung tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thành công tác nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất để đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 diễn ra thành công.





Tập trung bầu trưởng thôn



Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (gọi tắt là trưởng thôn) nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, khu dân cư, đảng viên và Nhân dân. Hiện công tác bầu trưởng thôn ở các địa phương phía Đông tỉnh đang được gấp rút triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Sau khi tổ chức thành công bầu tổ trưởng tổ dân phố, Chi bộ tổ 1 (phường An Bình, thị xã An Khê) chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ theo kế hoạch đề ra. Ảnh: Ngọc Minh



Nhằm triển khai có hiệu quả công tác tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn, Đảng ủy xã Lơ Ku (huyện Kbang) tập trung quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 tới từng chi bộ; xây dựng kế hoạch đại hội; đồng thời, dự kiến thời gian tổ chức đại hội chi bộ vào giữa tháng 8-2022; hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị công tác nhân sự, dự kiến tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các thôn, làng tổ chức bầu trưởng thôn, thời gian từ ngày 8 đến ngày 15-7-2022. Trên cơ sở kết quả bầu trưởng thôn sẽ tiến hành giới thiệu nhân sự bầu bí thư, phó bí thư chi bộ.



Bà Dương Thị Thanh Xuân-Phó Bí thư Đảng ủy xã Lơ Ku-cho hay: “Đảng bộ có 14 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ thôn, làng. 100% chi bộ đã có chi ủy với 192 đảng viên. Hiện Đảng ủy xã đã hoàn tất công tác nhân sự, dự kiến có 6 bí thư kiêm trưởng thôn (chiếm 67%), 3 phó bí thư kiêm trưởng thôn (chiếm 33%). Đồng thời, đề xuất 43 đồng chí tham gia chi ủy chi bộ và đã được Huyện ủy thống nhất. Đảng ủy cũng chọn chi bộ thôn 1 tổ chức đại hội điểm nhằm rút ra kinh nghiệm cho các chi bộ khác”.



Cùng với công tác chuẩn bị, việc tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu trưởng thôn cũng rất quan trọng. Ông Trương Công Vinh (thôn 1, xã Lơ Ku) hồ hởi nói: “Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Nhân dân thôn đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về công tác bầu trưởng thôn và chuẩn bị đại hội chi bộ. Qua đó, chúng tôi thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền địa phương và có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình”.



Làng Hà Tiên (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) có 108 hộ, hơn 500 khẩu, gần 90% người dân tộc Bahnar. Thực hiện theo kế hoạch cấp trên, tháng 7-2022, làng tiến hành bầu trưởng thôn, tháng 8-2022 tổ chức đại hội chi bộ. Đến thời điểm này, làng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, danh sách nhân sự cũng đã được Đảng ủy xã phê duyệt. Ông Đinh Hlen-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Tiên-chia sẻ: “Để chuẩn bị cho đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, ngay từ đầu năm, Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và nhiệm vụ của đại hội chi bộ. Song song công tác tuyên truyền, Chi ủy, Chi bộ thực hiện đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Nhân dân bầu làm trưởng thôn, sau đó tiến hành đại hội chi bộ”.

Ngày 13-7, người dân thôn 1 (xã Lơ Ku, huyện Kbang) tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn. Ảnh: Ngọc Minh





Ngày 3-7 vừa qua, tổ 1 (phường An Bình, thị xã An Khê) đã tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, 100% hộ dân tham gia bỏ phiếu. Được cử tri tín nhiệm, số phiếu bầu đạt 99,4%, ông Lê Kim Long-Bí thư Chi bộ tiếp tục được bầu giữ chức Tổ trưởng tổ 1 nhiệm kỳ 2022-2025. Ông Long cho biết: “Chi bộ tổ 1 có 46 đảng viên. Thực hiện theo kế hoạch của cấp trên, dự kiến ngày 20-7, Chi bộ tổ chức đại hội. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung chuẩn bị chương trình đại hội và một số văn bản về đề án nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, nghị quyết, kiểm điểm cấp ủy. Đồng thời, chuẩn bị báo cáo chính trị trình đại hội”.



Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ Cao Nhật Lam, để đại hội chi bộ, bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 diễn ra theo kế hoạch, Huyện ủy bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các đảng ủy tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã ban hành văn bản, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi bộ. Cụ thể, đại hội điểm hoàn thành trước ngày 30-7 và đại hội các chi bộ còn lại hoàn thành trước ngày 30-8-2022. “Sau khi tổ chức đại hội chi bộ, dự kiến có 32/49 chi bộ bố trí bí thư kiêm trưởng thôn, đạt 65,3%, cao hơn chỉ tiêu của tỉnh 5,3%. Các chi bộ đã thực hiện quy trình nhân sự và đề nghị Huyện ủy kết luận về tiêu chuẩn lịch sử cho các đồng chí tham gia ứng cử, bầu cấp ủy khóa mới”-ông Lam chia sẻ.



Chú trọng công tác nhân sự



Nhân sự là khâu then chốt trong công tác bầu cử. Do đó, các địa phương cũng đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cho người dân lựa chọn đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.



Đảng bộ huyện Kbang có 200 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiện nay, các chi bộ đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang Phan Trần Thọ cho biết: Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng, phát huy dân chủ, chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, có đức, có tài, có kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đảng ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ triển khai thực hiện quy trình để Nhân dân giới thiệu đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm vị trí trưởng thôn; lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để người dân bầu trưởng thôn trước, sau đó thực hiện quy trình nhân sự và tiến hành đại hội chi bộ, giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ.

“Quá trình thực hiện quy trình nhân sự, giới thiệu, lựa chọn và bầu trưởng thôn, bí thư chi bộ yêu cầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025, có 100% trưởng thôn là đảng viên, trong đó có 75% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn”-ông Thọ cho biết thêm.



Huyện Kông Chro hiện có 74 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó trưởng thôn là đảng viên đạt 79,73%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 56,76%. Để thực hiện thống nhất chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, bầu cử cụ thể, phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 có 90% trưởng thôn là đảng viên; 70% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.



Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thanh Minh thông tin: “Căn cứ vào dự kiến nhân sự, chi ủy tổ chức việc lấy ý kiến của đại diện chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp mình về nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Đó phải là những người thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm”.



Tại thị xã An Khê, Ban Thường vụ Thị ủy cũng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 có 90% trưởng thôn là đảng viên, trong đó có 60% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; phấn đấu nhiệm kỳ 2025-2027, thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đối với tất cả thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn. Theo Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước: “Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thị ủy yêu cầu Đảng ủy các xã, phường khi tiến hành công tác nhân sự chuẩn bị bầu trưởng thôn và nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác tổ chức cán bộ; chỉ đạo cấp ủy chi bộ xây dựng phương án nhân sự bí thư, nhân sự trưởng thôn và phê duyệt theo thẩm quyền trước khi thực hiện giới thiệu nhân sự ứng cử. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch, làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân”.



NGỌC MINH