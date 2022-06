Điều chỉnh phân công công tác Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 492/TTg-TH điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng.



Thứ trưởng Hà Kim Ngọc kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Bộ Y tế có tân nữ Thứ trưởng





Văn bản nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh phân công công tác như sau: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Ảnh: VGP



Các nội dung khác của Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.



* Theo Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ:



a) Làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực.



b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:



- Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp.



- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân).



- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.



- Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.



- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.



- Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo.



- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam. Các vấn đề về nhân quyền.



- Công tác dân tộc, tôn giáo; xóa đói giảm nghèo, những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng.



- Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.



- Phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.



- Đặc xá.



- Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.



c) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội.



d) Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.



đ) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm.



e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.



Theo Chí Kiên (Chinhphu.vn)