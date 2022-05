(GLO)- Chiều 13-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động công tác đối với Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an).





Dự hội nghị có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Hiếu; Đại tá Trần Đình Đức-Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, TP. Pleiku và Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Hà (giữa). Ảnh: Lê Ánh





Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh-đã chúc mừng Đại tá Lê Văn Hà trên cương vị công tác mới. Giám đốc Công an tỉnh nhắc lại, từ tháng 11-2018, Đại tá Lê Văn Hà được Bộ Công an điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và được Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phân công phụ trách nhiều lĩnh vực công tác quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí đã chủ động nghiên cứu, vận dụng các quy định của Đảng, ngành chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đồng chí đã tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, thiết bị, triển khai quyết liệt, hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an. Những cống hiến của đồng chí đã góp phần xây dựng tập thể Công an tỉnh vững mạnh, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.



Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Hà bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn, đặc biệt là tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tạo mọi điều kiện để giúp đồng chí hoàn tốt nhiệm vụ được giao. Trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Lê Văn Hà có gần 30 năm gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, chủ yếu là địa bàn Gia Lai; bản thân đã trải qua nhiều lần được điều động, nhận nhiệm vụ mới nhưng với đồng chí đây là cuộc chia tay để lại nhiều cảm xúc nhất.



