Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Viện trưởng cấp cao được bổ nhiệm tuần qua

Ngoài một Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong tuần qua, ngành Kiểm sát cũng bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TPHCM.





Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (ở giữa) vừa được bổ nhiệm tuần qua. Ảnh: VGP





Cụ thể, chiều 19.4, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Tao Văn Trường, sinh năm 1974, quê ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 13.4.2022.



Cũng trong tuần qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM (Viện cấp cao 3) đã tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.



Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15.4.2022.



Ông Nguyễn Quang Dũng khẳng định, việc bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Ri thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



Cũng trong tuần qua, tại phiên họp thứ 10, các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



Theo đó, Nghị quyết quyết nghị: Số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không quá 15 người.



Thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao gồm:



1. Các ông, bà là Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 43 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.



2. Cử các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao:



a) Ông Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.



b) Ông Vương Văn Bép, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



c) Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



d) Ông Lê Minh Long, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



đ) Ông Lại Viết Quang, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



e) Ông Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



g) Ông Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.



h) Ông Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



i) Ông Lê Tiến, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.





Theo Quang Việt (LĐO)