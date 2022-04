Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân khu 9

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.



Đồng chí Phan Quang Thái giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai chúc mừng Đại tá Trần Quang Tuấn và Thượng tá Trần Xuân Lương. Ảnh QĐND



Bổ nhiệm Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển



Chiều 13/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển dự và chỉ đạo hội nghị.



Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Trần Quang Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.



Thượng tá Trần Xuân Lương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển.



Tại hội nghị, các đồng chí đã tiến hành bàn giao công việc theo chức trách, nhiệm vụ trên các mặt công tác.



Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai chúc mừng Đại tá Trần Quang Tuấn và Thượng tá Trần Xuân Lương; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, 2 đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.



Lãnh đạo Quân khu 9 chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.



Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang



Chiều 13/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.



Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.



Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.



Tại hội nghị, Đại tá Lê Minh Quang và Đại tá Nguyễn Thúc Linh thông qua và ký biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.





Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới.



Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 thống nhất biên bản bàn giao giữa 2 đồng chí. Qua đó, mong đồng chí Lê Minh Quang tiếp tục cố gắng, trau dồi để ngày càng hoàn thiện, trưởng thành ở cương vị mới; quyết liệt, năng động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quân khu 9.



Đối với đồng chí Nguyễn Thúc Linh, cần tiếp tục tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng ở tỉnh biên giới An Giang; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đoàn kết trong nội bộ…

Theo chinhphu.vn