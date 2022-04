Bộ Công an tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tuần qua, ngoài Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh, ngành công an còn bổ nhiệm các chức vụ ở các vị trí khác.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Công an, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Hận giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VGP





Cụ thể, ngày 16.4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã trao quyết bổ nhiệm thượng tá Lê Đức Bảy, Trưởng Công an quận Cái Răng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đề nghị trên cương vị công tác mới, thượng tá Lê Đức Bảy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể.



Đồng thời, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP.Cần Thơ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.



Ngày 12.4, đại tá Nguyễn Văn Hận, 51 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.



Quyết định của Bộ trưởng Công an được Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng, trao cho đại tá Nguyễn Văn Hận tại tỉnh Kiên Giang.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Văn Hận hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt các mặt công tác; phối hợp các đơn vị, cơ quan chức năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Trước đó, Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ ngày 1.3.



Ngày 12.4, tại Bệnh viện 30-4, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm trung tá Nguyễn Trung Cang và trung tá Phan Quang Toản giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4.



Theo đó, đại tá Vũ Hải Nam - Giám đốc Bệnh viện 30-4, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm hai trung tá Phan Quang Toản và Nguyễn Trung Cang.



Đại tá Vũ Hải Nam tin tưởng rằng, trên cương vị mới, hai trung tá sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Bệnh viện 30-4 đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

https://laodong.vn/thoi-su/bo-cong-an-tiep-tuc-bo-nhiem-chuc-vu-giam-doc-pho-giam-doc-cong-an-tinh-1034952.ldo



Theo Quang Việt (LĐO)