Thượng tá Lưu Sỹ Lương được điều động giữ chức Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 3-3, tại Công an huyện Chư Sê, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định điều động Thượng tá Lưu Sỹ Lương-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo các đơn vị chúc mừng Thượng tá Lưu Sỹ Lương. Ảnh: Nguyễn Hữu

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Trong thời gian hơn 10 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê, đồng chí Lưu Sỹ Lương không ngừng cố gắng, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể Công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã yêu cầu Thượng tá Lưu Sỹ Lương khi nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; xây dựng tập thể Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lưu Sỹ Lương tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời hứa sẽ nêu cao quyết tâm phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công tác, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.