Danh sách 33 thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ký Quyết định 34/QĐ-BCĐ389 sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo này.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ảnh: VGP



Quyết định 34/QĐ-BCĐ389 sửa đổi, bổ sung, thay thế danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389 ngày 18.1.2021.



Trước đó, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng đã ban hành Quyết định 48/QĐ-BCĐ389 ngày 5.5.2021 sửa đổi, bổ sung danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389.



Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm:



1. Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban.



2. Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Thường trực.



3. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban.



4. Ông Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban.



5. Ông Nguyễn Duy Ngọc - Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban.



6. Ông Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.



7. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.



8. Bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.



9. Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên.



10. Bà Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.



11. Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.



12. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.



13. Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.



14. Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.



15. Ông Phạm Công Trạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.



16. Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.



17. Ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.



18. Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.



19. Ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên.



20. Ông Bùi Ngọc Lam - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên.



21. Ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.



22. Ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.



23. Ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.



24. Bà Vũ Việt Trang - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên.



25. Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Ủy viên.



26. Ông Cao Anh Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Ủy viên.



27. Ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy viên.



28. Ông Lê Thanh Hải - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy viên.



29. Ông Nguyễn Văn Thiện - Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy viên.



30. Ông Vũ Trung Kiên - Đại tá, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy viên.



31. Ông Nguyễn Đình Thuận - Trung tướng, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Ủy viên.



32. Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Đại tá, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Ủy viên.



33. Bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

