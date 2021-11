Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí từ trần

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hà Mạnh Trí đã có nhiều đóng góp, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý.





Đồng chí Hà Mạnh Trí (thứ hai từ trái sang). (Nguồn: Baovephapluat.vn)



Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:



Đồng chí Hà Mạnh Trí, sinh ngày 1/10/1942; quê quán: xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng (nay là thành phố Thái Bình), tỉnh Thái Bình; thường trú tại số 75 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tham gia công tác tháng 7/1965; vào Đảng ngày 8/3/1968; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 19 giờ 40 phút, ngày 26/11/2021 (tức ngày 22 tháng 10 năm Tân Sửu) tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.



Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.



Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Hà Mạnh Trí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Hà Mạnh Trí với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.



Tóm tắt tiểu sử đồng chí Hà Mạnh Trí



Đồng chí Hà Mạnh Trí, sinh ngày 1/10/1942; quê quán: Xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng (nay là thành phố Thái Bình), tỉnh Thái Bình; thường trú tại số 75 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tham gia công tác tháng 7/1965; vào Đảng ngày 8/3/1968.



Quá trình công tác



Từ năm 1961 đến năm 1965: Đồng chí học tiếng Nga, sau đó học Khoa luật Đại học Tổng hợp Kiép, Liên Xô.



Tháng 7/1965-tháng 12/1972: Đồng chí là cán bộ Phòng Điều tra thẩm cứu thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



Tháng 12/1972-tháng 8/1975: Thư ký đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Thư ký Đảng đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.





Đồng chí Hà Mạnh Trí. (Ảnh: TTXVN phát)



Tháng 8/1975-tháng 8/1980: Đồng chí là học viên lớp đào tạo cán bộ trung cao cấp tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, sau đó là nghiên cứu sinh Triết học tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).



Tháng 8/1980-tháng 8/1983: Đồng chí là Chủ nhiệm Bộ môn nghiệp vụ công tác kiểm sát, sau đó là Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội.



Tháng 8/1983-tháng 10/1986: Đồng chí là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội; là Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan từ tháng 3/1985.



Tháng 10/1986-tháng 3/1989: Đồng chí là Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.



Tháng 4/1989-tháng 9/1989: Đồng chí là Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



Tháng 9/1989-tháng 9/1992: Đồng chí là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.



Tháng 9/1992-tháng 11/1996: Đồng chí là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.



Tháng 1/1994: Tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.



Tháng 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.



Từ tháng 12/1996: Đồng chí là Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.



Tháng 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.



Tháng 11/2008: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ.



Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI.



Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.



Thông báo lễ tang đồng chí Hà Mạnh Trí



Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang cấp Nhà nước gồm 20 đồng chí; do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm Trưởng ban.



Linh cữu đồng chí Hà Mạnh Trí quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.



Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 1/12/2021 (tức ngày 27 tháng 10 năm Tân Sửu).



Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 1/12/2021.



Lễ an táng từ 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo TTXVN/Vietnam+