Bổ nhiệm nhân sự ngành Công an, Toà án, Viện kiểm sát trong tuần

Trong tuần qua, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và ngành toà án - các cơ quan tố tụng đã bổ nhiệm Phó Cục trưởng, Thẩm phán cao cấp...



Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa trao quyết định và chúc mừng Đại tá Hồ Anh Quý được bổ nhiệm. Ảnh: VGP



Cụ thể, trong ngày 2.11, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Hồ Anh Quý, Trưởng Phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu.



Cũng trong ngày 2.11, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng đã trao Quyết định số 33/QĐ-VKSTC ngày 1.11.2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm ông Đỗ Việt Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1.11.2021.



Trong tuần qua, ngành toà án cũng có những bổ nhiệm với các nhân sự. Cụ thể, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu đã trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Cao cấp cho Thượng tá Phạm Minh Khôi, Chánh án Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội;



Trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Trung cấp cho Trung tá Đỗ Ngọc Bình, thẩm tra viên Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội; quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Sơ cấp cho Đại úy Hoàng Thị Phương Nhung, Thư ký Tòa án quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội và Đại úy Nguyễn Thị Mai, Thư ký Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội.

Theo Quang Việt (LĐO)