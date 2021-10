Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo làm Tư lệnh Cảnh sát biển

Theo quyết định ban hành ngày 22/10, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng - Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.





Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. (Nguồn: qdnd.vn)



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.



Theo Quyết định 1789/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).



Theo Quyết định 1777/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).



Theo Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).



Theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Trung Kiên, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).



Theo Quyết định 1779/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).



Theo Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.



Theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.



Theo Quyết định 1782/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Trần Văn Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.



Theo Quyết định 1783/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.



Theo Quyết định 1778/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.



Theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Hoàng Văn Đồng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.



Theo Quyết định 1781/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo TTXVN/Vietnam+