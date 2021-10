Ia Pa đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Ngày 1-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham gia của 60 đại biểu đại diện cho 1.983 hội viên trong toàn huyện.

Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa (bìa trái) được Đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Vũ Chi

Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa có 9 cơ sở hội, 54 chi hội thôn, làng và 12 chi hội cơ quan, trường học. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào Chữ thập đỏ của huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Huyện Hội phối hợp với ngành Y tế khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.700 lượt người nghèo; vận động trên 3.500 người tham gia hiến máu, qua đó tiếp nhận 1.033 đơn vị máu an toàn, tăng 3,2 lần so với nhiệm kỳ trước.

Trong 5 năm qua, Hội đã vận động tặng 10.581 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (trị giá 3,9 tỷ đồng); thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách (giá trị 121,7 triệu đồng); tiếp nhận và vận động xây dựng mới 1 căn nhà Chữ thập đỏ tại xã Kim Tân (trị giá 70 triệu đồng); triển khai các dự án do Trung ương Hội tài trợ với số tiền 1,52 tỷ đồng, cứu trợ cho trên 1.000 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch Covid-19…Tổng giá trị nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt trên 7,5 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với nhiệm kỳ trước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 ủy viên. Bà Trịnh Thị Thanh Hồng-Trưởng phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Ia Pa) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội trong nhiệm kỳ mới.