Bộ Công an tăng cường 7 cán bộ, chiến sĩ về các xã biên giới tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 28-10, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố quyết định bố trí cán bộ tăng cường đến công tác tại các xã biên giới.





Theo đó, thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy, vừa qua, Bộ Công an tăng cường 391 cán bộ, chiến sĩ về các xã biên giới trọng điểm về an ninh, trật tự trên toàn quốc. Trong đó, Công an tỉnh Gia Lai được Bộ Công an tăng cường 7 cán bộ, chiến sĩ.



7 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an tăng cường cho Công an tỉnh đợt này có tuổi đời từ 25-34, công tác tại các cơ quan trực thuộc Bộ Công an gồm: Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Cục Cảnh sát kinh tế; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Học viện Cảnh sát nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ được bố trí công tác tại Công an các xã: Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom (huyện Đức Cơ); Ia Púch, Ia Mơr (huyện Chư Prông); Ia Chía, Ia O (huyện Ia Grai). Thời gian tăng cường tại Công an tỉnh Gia Lai là 2 năm.

Đại tá Phạm Hữu Trường trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí cán bộ các cơ quan Bộ tăng cường xã biên giới. Ảnh: Lê Ánh



Tại lễ công bố, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chào mừng và đánh giá cao tinh thần xung phong, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức ở cơ sở để rèn luyện bản thân của cán bộ, chiến sĩ về tăng cường cho Công an tỉnh Gia Lai.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ tăng cường cần tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ để chủ động đề xuất, tham mưu các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác, đặc biệt cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, phong tục tập quán tại địa phương, nhất là văn hóa, phong tục của người dân tộc thiểu số. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Công an các huyện quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt như: nơi ăn, ở, điều kiện sinh hoạt, làm việc... cho các cán bộ tăng cường trong quá trình công tác tại địa phương, hỗ trợ, giúp đỡ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



THÚY TRINH - LÂM CÙ