Ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN



Sáng 1.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.



Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.



Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Thượng tướng Trần Việt Khoa là cán bộ quân đội có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, chính quy.



Thượng tướng Trần Việt Khoa được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở, qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác. Từ tháng 5.2016 đến nay, ông Trần Việt Khoa là Giám đốc Học viện Quốc phòng.



Giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Việt Khoa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trên cương vị Giám đốc Học viện Quốc phòng, đồng chí và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội, bảo đảm cán bộ không chỉ giỏi về quân sự mà còn am hiểu toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.



Cùng với đó là chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời giam mưu với Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những vấn đề quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù.



Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Trần Việt Khoa không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, hoàn thành trọng trách quan trọng mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.



Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến lực lượng quân đội, công an, y tế đang ngày đêm lăn xả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.



https://laodong.vn/thoi-su/thang-quan-ham-thuong-tuong-cho-giam-doc-hoc-vien-quoc-phong-tran-viet-khoa-948638.ldo

Theo PHẠM ĐÔNG (LĐO)