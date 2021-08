Gia Lai: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã tối đa không quá 23 người

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.





Người dân đến giao dịch tại UBND xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: Minh Nguyễn

Theo đó, đối với xã, phường, thị trấn loại 1 (theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn), số cán bộ, công chức được bố trí tối đa không quá 23 người; xã, phường, thị trấn loại 2 tối đa không quá 21 người; xã, phường, thị trấn loại 3 tối đa không quá 19 người. Đối với xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã, thị trấn là Công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức giảm 1 người so với số quy định ở trên.



Cũng theo quyết định này, mỗi chức danh công chức xã, phường, thị trấn được bố trí 1 người. Riêng các chức danh công chức: Văn phòng-Thống kê; Tài chính-Kế toán; Tư pháp-Hộ tịch; Văn hóa-Xã hội; Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn), Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (đối với xã) được bố trí tăng thêm từ 1 người trở lên.



Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 20-8-2021, thay thế Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 15-11-2010 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh.



THANH SOẠN