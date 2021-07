Đắk Nông có tân Giám đốc Công an tỉnh 44 tuổi

Bộ Công an đã điều động Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.





Chiều 14-7, tại Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Trung tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Quang Thanh





Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.



Đại tá Bùi Quang Thanh SN 1977, quê xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.



Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Bùi Quang Thanh đã cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh - Công an tỉnh Đắk Nông và Quảng Bình. Ông hứa nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn; phát huy cao trách nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, chung lòng cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...





Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - Đại tá Bùi Quang Thanh



Trước đó, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)