Công bố danh sách Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố

Trong số 63 Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố có 37 nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh, thành phố.





Chiều tối 21.7, Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định, nghị quyết của Đảng Đoàn Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức.



Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Vương Đình Huệ; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định và Nghị quyết cho các trưởng đoàn và tổ trưởng tổ đảng được chỉ định.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết, Quyết định của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức. Ảnh Lê Tuyết



Tại buổi lễ, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Quyết định về việc thành lập Tổ đảng và chỉ định Tổ trưởng Tổ Đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.



Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Theo danh sách được công bố, các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, Tổ trưởng Tổ Đảng các đoàn gồm:



1.Thành phố Hà Nội: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Tổ trưởng Tổ Đảng.



2.Tỉnh An Giang: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



3.Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



4.Tỉnh Bắc Giang: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



5.Tỉnh Bắc Kạn: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh, Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



6.Tỉnh Bạc Liêu: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



7.Tỉnh Bắc Ninh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



8.Tỉnh Bến Tre: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



9.Tỉnh Bình Định: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



10.Tỉnh Bình Dương: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



11.Tỉnh Bình Phước: Tỉnh uỷ viên Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng.



12. Tỉnh Bình Thuận: Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



13.Tỉnh Cà Mau: Tỉnh uỷ viên Nguyễn Quốc Hận, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng.



14.Thành phố Cần Thơ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



15.Tỉnh Cao Bằng: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng.



16.Thành phố Đà Nẵng: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



17.Tỉnh Đắk Lắk: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Y Vinh Tơr - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



18.Tỉnh Đắk Nông: Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



19.Tỉnh Điện Biên: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



20.Tỉnh Đồng Nai: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



21.Tỉnh Đồng Tháp: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



22.Tỉnh Gia Lai: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



23.Tỉnh Hà Giang: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



24.Tỉnh Hà Nam: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



25.Tỉnh Hà Tĩnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



26.Tỉnh Hải Dương: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



27.Thành phố Hải Phòng: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



28.Tỉnh Hậu Giang: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Thu Xương, Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



29.Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



30.Tỉnh Hoà Bình: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



31.Tỉnh Hưng Yên: Tỉnh ủy viên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Nguyễn Đại Thắng phụ trách Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



32.Tỉnh Khánh Hoà: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



33.Tỉnh Kiên Giang: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



34.Tỉnh Kon Tum: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy U Huấn - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



35.Tỉnh Lai Châu: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



36.Tỉnh Lâm Đồng: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Văn - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



37.Tỉnh Lạng Sơn: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



38.Tỉnh Lào Cai: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



39.Tỉnh Long An: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng



40.Tỉnh Nam Định: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



41.Tỉnh Nghệ An: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



42.Tỉnh Ninh Bình: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



43.Tỉnh Ninh Thuận: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



44.Tỉnh Phú Thọ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



45.Tỉnh Phú Yên: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



46.Tỉnh Quảng Bình: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



47.Tỉnh Quảng Nam: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



48.Tỉnh Quảng Ngãi: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



49.Tỉnh Quảng Ninh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



50.Tỉnh Quảng Trị: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



51.Tỉnh Sóc Trăng: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



52.Tỉnh Sơn La: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



53.Tỉnh Tây Ninh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



54.Tỉnh Thái Bình: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



55.Tỉnh Thái Nguyên: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



56.Tỉnh Thanh Hoá: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



57.Tỉnh Thừa Thiên Huế: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



58.Tỉnh Tiền Giang: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



59.Tỉnh Trà Vinh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



60.Tỉnh Tuyên Quang: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



61.Tỉnh Vĩnh Long: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



62.Tỉnh Vĩnh Phúc: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hoàng Thị Thuý Lan - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng



63.Tỉnh Yên Bái: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy - Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Theo đó, trong danh sách này có 37 Bí thư Tỉnh uỷ là Trưởng Đoàn ĐBQH, Tổ trưởng Tổ Đảng các đoàn.



Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 4 Trưởng đoàn là bí thư thành ủy, gồm các ông: Đinh Tiến Dũng (Hà Nội), Lê Quang Mạnh (Cần Thơ), Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng), Trần Lưu Quang (Hải Phòng). Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM là ông Phan Văn Mãi (phó bí thư thường trực Thành ủy).



Có 5 nữ Bí thư tỉnh ủy làm Trưởng đoàn ĐBQH gồm các bà: Đào Hồng Lan (Bắc Ninh), Giàng Páo Mỷ (Lai Châu), Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình), Nguyễn Thanh Hải (Thái Nguyên), Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc).



Có 3 tỉnh chưa có trưởng đoàn ĐBQH, giao cho phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn, gồm: Bình Phước (bà Điểu Huỳnh Sang), Hưng Yên (ông Nguyễn Đại Thắng), Cà Mau (ông Nguyễn Quốc Hận).

https://laodong.vn/thoi-su/cong-bo-danh-sach-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-63-tinh-thanh-pho-933059.ldo

Theo VƯƠNG TRẦN (LĐO)