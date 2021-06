Thông qua Nghị quyết công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội

100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia có mặt tại phiên họp (17/17 thành viên) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.



Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp thành công tốt đẹp

Toàn cảnh Phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)





Sáng 10/6, tại Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, với 100% thành viên có mặt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.



Tiếp theo, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia có mặt tại phiên họp (17/17 thành viên) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.



Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, sau buổi sáng làm việc tập trung, với trách nhiệm cao, với sự chuẩn bị của cơ quan thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia chu đáo, kỹ lưỡng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, Phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.



Trong phiên họp này, các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến và biểu quyết thông qua báo cáo, biên bản tổng kết bầu cử và nghị quyết công bố kết quả bầu cử.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp thu ý kiến thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia để hoàn thiện các báo cáo và nghị quyết, trình Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia ký ban hành.



Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân công Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, chủ trì cuộc họp báo.



Cùng tham dự có ông Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng ban Công tác đại biểu; ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng lãnh đạo một số các bộ, ngành, tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia...



Chủ tịch Quốc hội cho biết theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử.



Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp phiên thứ 8 dự kiến vào ngày 12/7 tới để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); đồng thời xem xét thông qua nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến khai mạc ngày 20/7).



Do vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tập trung tích cực thực hiện ngay nhiệm vụ này, phối hợp với Tiểu ban nhân sự để giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu.



Về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép vừa tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố, vừa theo hình thức trực tiếp.



Điểm cầu trực tiếp ở Trung ương dự kiến tổ chức tại Nhà Quốc hội. Hội nghị dự kiến được tổ chức ngày 15/7 với hình thức trực tuyến toàn quốc, dự kiến có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư…



Trước đó, đánh giá về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp.



Một số vấn đề cần được rút kinh nghiệm, nhất là có một số vấn đề cần hoàn thiện, như nghiên cứu để tiếp tục sửa đổi, bổ sung pháp luật về bầu cử, nhất là nhiều hình thức rất sáng tạo có thể áp dụng cho kỳ sau, không phải chỉ áp dụng khi có đại dịch.



Cuộc bầu cử đã được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối, rất thành công, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.



Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, theo đúng quy định của pháp luật; sự vào cuộc rất tích cực, chủ động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan tham mưu, giúp việc, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, bảo đảm tiến độ đề ra theo đúng quy định và lịch trình công tác bầu cử.



Từ nay đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử, thực hiện một số nhiệm vụ còn lại cho đến khi bàn giao biên bản tổng kết và các hồ sơ, tài liệu về bầu cử cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)