Ông Đinh Văn Cương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã An Khê

(GLO)- Sáng 28-6, HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện nội dung về công tác nhân sự HĐND và UBND khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo quy định.



Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thị xã An Khê báo cáo công tác bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026); báo cáo kết quả xác nhận tư cách và trao giấy chứng nhận cho 30 đại biểu HĐND thị xã An Khê khóa XIII.

Ông Đinh Văn Cương (thứ 2 từ phải sang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Ngọc Minh



Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIII. Ông Nguyễn Đức Thành-Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).



Cùng với đó, HĐND thị xã đã bầu ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XII, đại biểu HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã khóa XIII; bà Trần Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa XII tái giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII; ông Đặng Quốc Hoài Huy-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thị xã An Khê khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh



Tại kỳ họp, HĐND thị xã khóa XIII đã bầu các Trưởng ban Trưởng ban HĐND (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Xã hội), thống nhất số lượng thành viên các ban HĐND thị xã khóa XIII; bầu 9 Ủy viên UBND thị xã An Khê (nhiệm kỳ 2021-2026). Ngoài ra, HĐND thị xã cũng đã bầu 21 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).



Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã An Khê đã thông qua báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã về tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026); thông qua Nghị quyết về tờ trình và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2021.



NGỌC MINH