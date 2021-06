Đắk Nông: Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.



Ông Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi nhận chức. Ảnh: H.L



Ngày 30.6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.



Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.



Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị bầu ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Ông Hồ Văn Mười, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (sinh năm 1969), quê ở xã Duy Hòa, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân, cử nhân kinh tế, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ luật. Ông Hồ Văn Mười làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông từ tháng 12.2019 cho đến nay.



Theo THANH QUÂN (TNO)