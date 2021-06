Chư Păh tổng kết công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 16-6, Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.





Ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Chư Păh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Linh Chi

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Bầu cử huyện, xã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử được thực hiện nghiêm túc. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh với nhiều hình thức. Công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong quá trình diễn ra bầu cử, cử tri thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.



Nhờ vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, thành công tốt đẹp. Toàn huyện có 82 khu vực bỏ phiếu với tổng số 51.436 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 100%. Cử tri trên địa bàn huyện đã bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) trong số 58 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện; đồng thời bầu 308 đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 trong số 529 ứng cử viên.



Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 32 tập thể và 98 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



LINH CHI