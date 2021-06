Ayun Pa: 30 đại biểu trúng cử HĐND thị xã

(GLO)- Sáng 1-6, tại Hội trường 10-8, Ủy ban bầu cử thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đánh giá, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và đạt kết quả cao. Công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, ngoài Đảng… trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu HĐND. Cuộc bầu cử thực sự nâng cao một bước về nhận thức chính trị của Nhân dân, thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Toàn thị xã có 28.110 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,97%, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi



Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, công tác an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được đảm bảo. Toàn thị xã không có đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm, bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.



Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử thị xã đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, 3 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong tổng số 5 ứng cử viên. 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 5 người ứng cử.



Có 30 người trúng cử đại biểu HĐND thị xã trong tổng số 50 người được giới thiệu ứng cử. Trong đó, nữ chiếm 36,66%, dân tộc thiểu số 20%, trẻ tuổi 36,66%, ngoài Đảng 6,66%, tái cử 40%. Có 169 người trúng cử đại biểu HĐND xã, phường trong tổng số 287 người ứng cử. Trong đó, nữ chiếm 37,78%, dân tộc thiểu số 37,87%, trẻ tuổi 50,89%, ngoài Đảng 10,06%, tái cử 43,79%.



Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa khen thưởng 20 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



VŨ CHI