7 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thôi giữ chức vụ từ 1/6

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ đối với 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 3 Thứ trưởng Bộ Công an kể từ ngày 1/6.



Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kể từ 1/6/2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 1/6/2021 với 5 Thượng tướng Quân đội.



Cụ thể, tại các Quyết định 836/QĐ-TTg, 837/QĐ-TTg, 838/QĐ-TTg, 839/QĐ-TTg, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Bế Xuân Trường thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kể từ 1/6/2021. Bốn Thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.



Tại Quyết định 835/QĐ-TTg, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 1/6/2021.



Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với 3 Thượng tướng Công an.



Cụ thể, tại Quyết định 832/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.



Tại Quyết định 833/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.



Tại Quyết định 834/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Theo TTXVN/Vietnam+