Ủy viên TW Đảng Lê Quốc Minh giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Bộ Chính trị vừa ra Quyết định số 86-QĐNS/TW điều động, phân công ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.



Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập báo Nhân dân. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)



Sáng 20/5, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.



Trước đó, ngày 29/4/2021, Bộ Chính trị đã ra Quyết định số 86-QĐNS/TW điều động, phân công ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TTXVN để bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.



Ông Lê Quốc Minh sinh ngày 1/12/1969, quê quán tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.



Ông tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành ngôn ngữ Anh vào năm 1990; tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) ngành Báo chí năm 1995.



Ông Lê Quốc Minh bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình ở vị trí biên tập viên Ban Biên tập Tin Thế giới của TTXVN từ năm 1990.



Năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, ông được điều động sang Nhật Bản công tác với vị trí Chuyên gia về Nhân văn, Chuyên gia tiếng Việt của Đài phát thanh Nhật Bản NHK World.



Năm 2000, ông quay trở lại Việt Nam, tiếp tục công tác tại TTXVN.



Năm 2002, ông làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại và là một trong những người đầu tiên xây dựng website thông tin đối ngoại cho TTXVN.



Năm 2008, ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập VietnamPlus, báo điện tử chính thức của TTXVN với 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc (www.vietnamplus.vn).



Với cương vị Tổng biên tập VietnamPlus, ông là người góp phần đưa nhiều công nghệ truyền thông mới vào hoạt động báo chí của VietnamPlus, cũng như hàng loạt dự án kết hợp giữa nội dung, công nghệ và thương mại cho nền tảng công nghệ số, đặc biệt là mobile.



Trong số nhiều dự án báo chí sáng tạo do đồng chí khởi xướng, có bản tin bằng nhạc rap với tên gọi RapNewsPlus nhằm đưa tin tức đến với giới trẻ bắt đầu vào tháng 11/2013; dự án thông tin đồ họa bắt đầu từ năm 2004. RapNewsPlus đã giành giải nhất ở thể loại Digital First trong khuôn khổ Giải thưởng Độc giả Trẻ Thế giới, giải thưởng thường niên của Hiệp hội các Nhật báo và Nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) vào năm 2014.



Dưới sự lãnh đạo của ông Lê Quốc Minh, báo điện tử VietnamPlus cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho ra đời và phát triển trang vietkieu.info; phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương trang web Việt-Pháp - trang web chính thức đầu tiên tập trung giới thiệu về mối quan hệ giữa Việt Nam và một quốc gia khác... Đồng thời, VietnamPlus cũng phối hợp nhiều địa phương, bộ ngành thực hiện các trang thông tin bao gồm cả nội dung và công nghệ.



Năm 2018, báo điện tử VietnamPlus ra mắt sản phẩm chatbot, trở thành cơ quan báo chí chính thống đầu tiên của Việt Nam sử dụng chatbot để kết nối với độc giả. Sản phẩm này đã đoạt giải thưởng xuất sắc chất lượng thông tấn của OANA, trao trong kỳ Đại hội đồng lần thứ 17.



Với những thành tích công tác đạt được, VietnamPlus dưới sự lãnh đạo của Tổng biên tập Lê Quốc Minh đã được trao Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013); Cờ Thi đua Chính phủ (các năm 2010, 2012, 2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011).



VietnamPlus được coi là một trong những đơn vị báo chí đi tiên phong tại Việt Nam về các công nghệ truyền thông mới, bao gồm báo chí di động (mobile journalism), báo chí dữ liệu (data journalism), báo chí sử dụng mạng xã hội (social journalism), tin tức qua trò chơi (News Game), ảnh/video 360 độ, flycam, mega-story.



Ngày 17/ 11/2017, ông Lê Quốc Minh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc TTXVN.



Ở vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Quốc Minh đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của TTXVN, đặc biệt, đã có những dự án, sáng kiến trong việc tăng cường các sản phẩm thông tin hiện đại, nâng cao vị thế cho đơn vị.



Ông cũng là người khởi xướng dự án “Nói không với Fake News” nhằm đào tạo kỹ năng chống tin giả cho học sinh từ tiểu học cơ sở đến trung học phổ thông, bắt đầu từ cuối năm 2019, triển khai tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Tháp, Cần Thơ.



Đến cuối năm 2020, dự án của TTXVN với tên gọi “Cuộc chiến chống tin giả-Những ý tưởng sáng tạo và giải pháp hiệu quả,” với ba cấu phần: Bài hát chống Fake News bằng 15 ngôn ngữ; Tài khoản Factcheckvn trên mạng xã hội TikTok hướng vào giới trẻ; “Dự án Nói không với Fake News” đã giành chiến thắng ở hạng mục Best Project for News Literacy trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông Digital Châu Á 2020 của WAN-IFRA.



Bên cạnh đó, kênh thông tin Factcheckvn trên nền tảng TikTok cũng được vinh danh là kênh thông tin có tác động xã hội, một trong 11 giải thưởng của TikTok Awards Việt Nam 2020.



Ông Lê Quốc Minh tham dự các hoạt động tại Đại hội các Hãng thông tấn toàn thế giới (NAWC) lần thứ 6, diễn ra tại thủ đô Sofia (Bulgaria), ngày 13/6/2019. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)





Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ TTXVN tổ chức ngày 13-14/8/2020, ông Lê Quốc Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy TTXVN, nhiệm kỳ 2020-2025.



Không chỉ có những đóng góp cho hoạt động báo chí của TTXVN, ông Lê Quốc Minh còn là người sáng lập diễn đàn nghiệp vụ báo chí Vietnamjournalism.com vào năm 2004 và duy trì việc trao học bổng thường niên cho sinh viên báo chí liên tục cho tới nay.



Ông cũng là giảng viên thường xuyên cho các chương trình đào tạo báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam và Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin-Truyền thông, là chuyên gia khu vực của Hiệp hội Báo chí Thế giới (WAN-IFRA); nhiều lần là diễn giả tại các hội nghị, hội thảo báo chí thế giới.



Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/10/2020, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII.



Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021, ông Lê Quốc Minh đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.



Ngày 29/4/2021, Bộ Chính trị ra Quyết định số 86-QĐNS/TW điều động, phân công ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TTXVN để bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

