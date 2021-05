Danh sách 36 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương

So với thời điểm sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vào tuần qua sau khi Bộ Chính trị điều động, luân chuyển cán bộ, số Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương tăng lên 36 người.





Trong số các Bí thư không phải người địa phương, người trẻ nhất 43 tuổi cũng là trẻ nhất trong số 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy. Có 15 người từ 50 tuổi trở xuống. Có 4 nữ Bí thư Tỉnh ủy không phải là người địa phương.



Cả 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Thành ủy đều không phải người địa phương. Trong số 35 Bí thư không phải người địa phương có 5 người quê quán Hà Nội; có 3 người quê Tây Ninh.





Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (ảnh VGP).



Danh sách 35 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương bao gồm:



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị (ông sinh năm 1957, quê Tây Ninh).



Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị (ông sinh năm 1961, quê Ninh Bình).



Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1967, quê Tây Ninh).



Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1969, quê Hải Phòng).



Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1974, quê Hà Nội).



Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1968, quê Kiên Giang).



Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa –Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1962, quê Quảng Nam).



Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1963, quê Hậu Giang).



Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng (bà sinh năm 1971, quê Hải Dương).



Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1961, quê TP.HCM).



Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1971, quê Thừa Thiên–Huế).



Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1963, quê Nam Định).



Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1973, quê Nghệ An).





Ông Nguyễn Đình Trung (ngoài cùng bên trái) nhận quyết định của Bộ Chính trị để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.



Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh (ông sinh năm 1965, quê Quảng Nam).



Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1973, quê Hà Nội).



Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1967, quê Bình Dương).



Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1978, quê Hà Nội).



Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1976, quê Hà Tĩnh).



Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng (bà sinh năm 1964, quê Nghệ An).



Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1969, quê Tây Ninh).



Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1971, quê Bắc Ninh).



Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1976, quê Hưng Yên).



Ông Lê Quốc Phong là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.



Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1967, quê Cà Mau).



Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1961, quê Quảng Ngãi).



Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1967, quê Đà Nẵng).



Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng (bà sinh năm 1967, quê Ninh Bình).



Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1972, quê Vĩnh Phúc).



Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh).



Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1974, quê Hà Nội).



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1975, quê Hà Nội).



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1972, quê Nam Định).



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh).



Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1972, quê Phú Thọ).



Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1970, quê Bình Định).



Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng (bà sinh năm 1970, quê Hà Nội).



Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng (ông sinh năm 1970, quê Thái Bình).



Theo PVCT (Dân Việt)