Công an tỉnh Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu

(GLO)- Chiều 16-4, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2021).

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh; Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an cấp huyện, chỉ huy các đội phụ trách công tác tổng hợp của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Theo đó, lực lượng Tham mưu ra đời và phát triển gắn liền với quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của lực lượng Công an tỉnh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Tham mưu luôn nêu cao tinh thần cách mạng, trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an toàn tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trải qua thời gian xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt. Cơ quan tham mưu các cấp đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của Công an tỉnh.

Cùng với các đơn vị, Công an địa phương, Phòng Tham mưu đã phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban, ngành liên quan, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về an ninh, trật tự...

Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh và cá nhân Trung tá Nguyễn Thanh Trí-Trưởng phòng Tham mưu đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu.

VĂN NGỌC