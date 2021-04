2 giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất nước: Đều 43 tuổi, đều quê Hải Phòng

Cùng với việc được bổ nhiệm làm giám đốc Công tỉnh Bắc Ninh hôm 20.4, đại tá Bùi Duy Hưng trở thành một trong hai Giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước.



Ông Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.Cần Thơ

Đại tá Bùi Duy Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh hôm 20.4. Ảnh CABN



Đại tá Bùi Duy Hưng sinh năm 1978 quê tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Công an Nhân dân. Trước khi làm Giám đốc sở, đại tá Bùi Duy Hưng giữ chức Phó cục trưởng- thư ký lãnh đạo Bộ Công an.





Thượng tá Nguyễn Quốc Toản được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tháng 10.2019 khi mới 41 tuổi. Ảnh BCA



Tương tự, giám đốc công an tỉnh Bắc Giang, thượng tá Nguyễn Quốc Toản cũng sinh năm 1978, cũng quê ở Hải Phòng (huyện An Lão), tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Sau hai năm làm việc tại Tổng cục An ninh, tháng 7.2016 ông được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, lần lượt làm thư ký cho hai lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 10.2019, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ở tuổi 41 trở thành giám đốc trẻ nhất nước từ trước đến nay trong ngành công an.



Như vậy, hai giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đều là hai lãnh đạo công an cấp tỉnh trẻ nhất nước hiện nay, cùng quê Hải Phòng, cùng sinh năm 1978 và trước khi về địa phương đều là Phó cục trưởng- thư ký cho lãnh đạo Bộ Công an.



https://laodong.vn/phap-luat/2-giam-doc-cong-an-tinh-tre-nhat-nuoc-deu-43-tuoi-deu-que-hai-phong-901063.ldo

Theo MINH ANH (LĐO)