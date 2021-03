Gia Lai: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Hữu Trường

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thượng tá Nguyễn Trường Chinh-Trưởng phòng An ninh điều tra giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế; điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Việt Dũng-Phó Trưởng phòng An ninh điều tra giữ chức Trưởng Công an huyện Ia Pa; bổ nhiệm Trung tá Phan Thanh Sơn-Phó Trưởng phòng An ninh điều tra giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

NGUYỄN HỮU