Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại Công an huyện Mang Yang

(GLO)- Chiều 18-3, tại Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có Thượng tá Y Mai Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện cùng các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cho 4 đồng chí, gồm: Đại úy Đoàn Thành Khôi-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng úy Trần Văn Tùng-Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tổng hợp; Thượng úy Bùi Thị Thanh An-cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng úy Lê Huy Cương-cán bộ Đội An ninh giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội An ninh.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện tin tưởng các đồng chí vừa được bổ nhiệm trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, giữ vững bản chất chính trị, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và là chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo.

Ảnh: Hà Phương

