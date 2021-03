Bình Định có hai tân phó giám đốc Công an tỉnh

Thượng tá Ngô Cự Vinh và Đại tá Lê Hồng Thái được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.





Công an tỉnh Bình Định vừa tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại đơn vị này.





Đại tá Võ Đức Nguyện (đứng giữa), Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, trao quyết định bổ nhiệm cho hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh





Tại buổi lễ, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Ngô Cự Vinh, Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) và Đại tá Lê Hồng Thái, Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Theo Đức Anh (NLĐO)