4 lãnh đạo công an vừa được bổ nhiệm cuối tuần qua là ai?

Tuần qua, Bộ Công an đã bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh tại một số địa phương.





Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc công an Lâm Đồng



Chiều 25/2, tại Công an tỉnh Hà Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Theo đó, đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.



Đại tá Trần Minh Tiến.



Đại tá Trần Minh Tiến tốt nghiệp chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân. Trước khi được bổ nhiệm, đại tá Trần Minh Tiến từng là Trưởng công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này.



Sau đó, đại tá Tiến được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nam.

Thượng tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an An Giang



Cũng trong chiều 25/2, tại An Giang, Công an tỉnh này đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) và ông Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Phú Thạnh (Trưởng Công an huyện Châu Phú) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Thượng tá Lê Phú Thạnh nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Tân Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang sinh năm 1975, quê huyện Tịnh Biên, An Giang. Trước khi trở thành Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Thạnh làm Phó công an TP.Châu Đốc, Trưởng phòng An ninh kinh tế và Trưởng công an huyện Châu Phú.



Ngoài thượng tá Lê Phú Thạnh, Công an tỉnh An Giang còn có 3 phó giám đốc là đại tá Bùi Bé Năm, đại tá Lâm Thành Sol và đại tá Nguyễn Nhật Trường.



2 Phó Giám đốc Công an Cần Thơ được bổ nhiệm lại



Mới đây nhất, chiều ngày 26/6, Công an TP.Cần Thơ tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc cho Đại tá Võ Văn Thăng và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố cho Đại tá Lương Văn Bền.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an Cần Thơ đã trao quyết bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc cho Đại tá Lương Văn Bền và Đại tá Võ Văn Thăng.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho Đại tá Lương Văn Bền và Đại tá Võ Văn Thăng.



Đại tá Lương Văn Bền sinh năm 1963, quê quán xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông Bền được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc công an Cần Thơ vào năm 2015, trước đó ông làm Trưởng phòng Hậu cần – Kỹ thuật công an TP.Cần Thơ.



Đại tá Võ Văn Thăng sinh năm 1961, quê quán xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc công an Cần Thơ vào năm 2016, ông Thăng làm Trưởng phòng tham mưu công an TP.Cần Thơ.

https://danviet.vn/4-lanh-dao-cong-an-vua-duoc-bo-nhiem-cuoi-tuan-qua-20210301011720497.htm



Theo Quỳnh Nguyễn (Dân Việt)