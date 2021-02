Những Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Công an không tái cử Trung ương XIII

7 Thượng tướng, trong đó 4 người đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 3 người là Thứ trưởng Bộ Công an đã không tái cử Ban Chấp hành Trung ương XIII, do quá tuổi theo quy định.

Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII không tái cử gồm: Thượng tướng Lê Chiêm, sinh năm 1958 (63 tuổi), quê Quảng Ngãi. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 10/2015, được thăng quân hàm Thượng tướng năm 2016.

Đại biểu của Quân đội tại Đại hội XIII của Đảng.

Thượng tướng Trần Đơn, sinh năm 1958 (63 tuổi), quê Long An. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đợt với tướng Lê Chiêm (tháng 10/2015) và được thăng quân hàm Thượng tướng vào năm 2016.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, ông sinh năm 1957 (64 tuổi), quê Cao Bằng. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 10/2015, được thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 12/2015.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, sinh năm 1957 (64 tuổi), quê Thừa Thiên Huế. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2009, được thăng quân hàm Thượng tướng năm 2011.

Các Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử gồm: Thượng tướng Bùi Văn Nam, sinh năm 1955 (66 tuổi), quê Nam Định. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2008, 3 năm sau ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đến năm 2013, ông trở lại Bộ Công an công tác và giữ chức Thứ trưởng. Tại Đại hội XII của Đảng, ông thuộc trường hợp đặc biệt tái cử.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thanh, ông sinh năm 1957, quê Ninh Bình. Ông công tác trong ngành Công an sau đó chuyển sang làm công tác chính quyền và Đảng. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương; năm 2015, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2016, ông được phong cấp hàm Thượng tướng.

Thượng tướng Lê Quý Vương, sinh năm 1956, quê Phú Thọ. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2010. Ông được thăng cấp hàm Thượng tướng vào năm 2013.