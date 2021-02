Chân dung 4 Ủy viên Bộ Chính trị từng công tác trong ngành Công an

Trong số 18 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 4 người (không tính Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm) đã từng công tác trong ngành Công an. Dân Việt giới thiệu về những trường hợp này.





Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương



Ông sinh năm 1958, quê Thanh Hóa; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.



Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị (ảnh IT).



Trong quá trình công tác, ông được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an.



Ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân vào năm 2007. Đến năm 2009 được giao phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2010, được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Cũng trong năm 2010, ông được thăng cấp hàm Trung tướng và được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Một năm sau ông thôi công tác trong ngành Công an và chuyển sang công tác khác.



Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM



Ông sinh năm 1957, quê Tây Ninh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.





Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM (ảnh IT).



Trong quá trình công tác ông từng trưởng thành từ ngành Công an, từng là chiến sĩ Cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Sau đó giữ chức Phó Trưởng Công an huyện rồi Trưởng Công an huyện Gò Dầu. Sau hơn 16 năm công tác trong ngành Công an ông đã chuyển sang công tác khác.



Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương



Ông sinh năm 1958, quê Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII và XIV.



Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (ảnh noichinh.vn).



Ông khởi đầu sự nghiệp là cán bộ Cục Hồ sơ B, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Sau đó ông lần lượt giữ chức Đội phó Đội An ninh, Đội trưởng Đội An ninh rồi Phó Trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An). Năm 34 tuổi ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đến năm 43 tuổi ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.



Sau 25 năm công tác trong ngành Công an ông chuyển sang công tác khác.



Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao



Ông sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh.



Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao (ảnh trung tâm báo chí Quốc hội)



Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.



Ông bắt đầu sự nghiệp từ ngành Công an, làm Đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ; Phó Vănphòng tổng hợp; Phó phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.



Sau khi nghiên cứu sinh từ Liên Xô về nước ông công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an). Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế; Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông có cấp hàm Thiếu tướng.



Sau gần 30 năm công tác trong ngành Công an ông chuyển sang làm Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trước khi giữ chức Chánh án TAND Tối cao, ông có một nhiệm kỳ giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao.





