Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm được phong Thiếu tướng

(GLO)- Chiều 4-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, ngày 31-12-2020, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Chủ tịch nước về thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho đồng chí Rah Lan Lâm.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã lập nhiều chiến công nổi bật như: trực tiếp tham gia chỉ đạo giải quyết ổn định vụ bạo loạn năm 2001, 2004 và vụ gây rối an ninh năm 2008; trực tiếp tham gia chỉ đạo hàng chục chuyên án lớn chống FULRO của Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai; trực tiếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh; xử lý dứt khoát các vụ phức tạp về an ninh nông thôn; xây dựng lực lượng an ninh ngày càng vững mạnh.



Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Giám đốc Công an tỉnh cần biến những vinh dự, tự hào này thành hành động cụ thể để xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng Công an, góp phần đảm bảo sự bình yên, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, nối tiếp những thắng lợi của lực lượng Công an để xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Gia Lai.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc



Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm thể hiện sự quyết tâm trong việc tiếp tục tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị để cùng với lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.



