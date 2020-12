Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-12, Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai tổ chức công bố quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh.





Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ ở Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Ảnh: Hữu Trường

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo mô hình tổ chức mới, ngày 6-11-2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Cơ quan UBKT trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh.

Theo đó, Thượng tá Đinh Quang Hào-Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Trung tá Trần Thị Nhạn-Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.



Được biết, Công an Gia Lai là 1 trong 8 đơn vị Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trong đợt này.

HỮU TRƯỜNG