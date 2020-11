Tuần này, Quốc hội miễn nhiệm bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Trong tuần họp này (từ ngày 9 đến 13-11), Quốc hội sẽ làm các thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.



Ông Chu Ngọc Anh phát biểu tại một phiên họp Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn



Theo chương trình kỳ họp, ngày 11-11, Quốc hội sẽ làm các thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng (vì hai ông được cấp có thẩm quyền điều động, phân công giữ vị trí mới).



Cũng về công tác nhân sự, tuần này Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.



Tại tuần họp này, trong một ngày rưỡi (từ sáng 9 đến sáng 10-11), Quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh... Các buổi chất vấn sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.



Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như các dự án luật: Giao thông đường bộ (sửa đổi), Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.



Ngoài ra, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.



Đồng thời biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật cư trú (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)…



Quốc hội cũng sẽ tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM vào ngày 12-11.

Theo TIẾN LONG (TTO)