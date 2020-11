Phú Yên có tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Sáng nay (16-11), HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 19 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh này.



Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên



Theo đó, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, được bầu - với 46/46 phiếu phát ra - giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, thay cho ông Huỳnh Tấn Việt được điều động về Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy khối này.





Bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên



Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, được bầu - với số phiếu 46/46 - vào chức Chủ tịch UBND tỉnh, thay cho ông Phạm Đại Dương hiện giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.





Ông Trần Hữu Thế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên



Bà Cao Thị Hòa An năm nay 47 tuổi, quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý giáo dục, cao cấp lý luận chính trị.



Bà An từng trải qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên. Trong Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên mới đây, bà An được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.



Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên mới đây, bà An được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.





Ông Trần Hữu Thế năm nay cũng 47 tuổi, quê xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân lý luận chính trị.





Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy và bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, tặng hoa chúc mừng ông Trần Hữu Thế



Ông Thế từng trải qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng khối các cơ quan tỉnh Phú Yên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Trong Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên mới đây, ông Thế được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Thế là đại biểu Quốc hội khóa XII.



Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên mới đây, ông Thế được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.





Kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên cũng đã bầu ông Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên - giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh và bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa - giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.



Ông Lê Tấn Hổ SN 1967; quê xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; trình độ Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Hổ từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.





Ông Lê Tấn Hổ (thứ 2 từ phải sang) và bà Hồ Thị Nguyên Thảo (thứ 2 từ trái sang) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên



Bà Hồ Thị Nguyên Thảo SN 1977; quê xã Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ cử nhân luật, thạc sĩ quản lý công, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bà Thảo từng đảm nhận các chức vụ: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.



Kỳ họp HĐND tỉnh cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Phạm Đại Dương để tập trung cho công tác trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.



Tặng hoa chúc mừng ông Phan Đình Phùng (thứ 2 từ trái sang) để nghỉ công tác chờ đúng tuổi nghỉ hưu





Kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Chí Hiến để nghỉ công tác chờ đúng tuổi nghỉ hưu theo quy định, ông Phan Đình Phùng để nghỉ hưu trước tuổi; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Lê Tấn Hổ để đảm nhận công tác mới là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Hồng Ánh (NLĐO)